مهربو المخدرات في قبضة الشرطة

التاريخ: 23-أكتوبر-2019 فى : حوادث 2 مشاهدة أصيب متهمان بتهريب المخدرات احداهما خطيرة خلال مطاردة عنيفة بينهما وافراد من مكافحة المخدرات بولاية القضارف. Advertisements وقال مصدر مطلع بحسب المجهر ان احد المتهمين اصيب اصابة بالغة تم نقله لتلقي العلاج بالخرطوم، مبيناً ان افراد المكافحة نصبوا كميناً لعربة تايوتا كانت تحمل ثلاثة جوالات حشيش بمحلية القلابات بالطريق القاري القضارف دوكة، بيد ان سائق العربة رفض التوقف، فقام افراد المكافحة بمطاردتهم. وبعد كر وفر تعرضت العربة التابعة للمهربين للانقلاب مما ادى الى اصابة اثنين من المهربين اصابات بالغة استدعت نقل احدهما للخرطوم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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