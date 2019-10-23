المذيعة تسنيم رابح تقتحم السينما بقوة

تناقل عدد من قروبات “فيسبوك”، بوستراً تشويقياً لفيلم سوداني جديد تلعب بطولته الإعلامية تسنيم رابح. وأكدت مصادر أن الفيلم سيناقش إحدى القضايا الشاغلة للرأي العام في هذه الأيام، بينما قال فريق العمل إنها تجربة جديدة وتحدِ جديد، وإنه سوف يتم تصوير الفيلم في عدة أماكن بأكثر من ولاية وبعض مدن السودان، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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