دالي : السكوت عن جماعات “الهوس الديني” يُمدد بقاء السودان في قائمة الإرهاب

حذر القيادي الجمهوري، الدكتور أحمد المصطفى دالي، تلميذ الراحل محمود محمد طه، من غض الطرف عن أعمال ما سماها بـ”جماعات الهوس الديني”، وقال: ”إن السكوت عنها يجعل السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب”، وشدد على محاربتها.

وعد دالي خلال حديثه في برنامج (المائدة المستديرة) أمس “الثلاثاء”، نظمتها صحيفة (التيار)، حملة عبد الحي يوسف ضد وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، بأنها تشويش، ونفى أن تكون ولاء البوشي تنتمي للحزب الجمهوري، وقال: “هي ذكرت أنها لا تنتمي لأي حزب”، وأضاف: ”عبد الحي يريد أن يصرف الناس عن الموضوع الأساسي المبالغ والدولارات التي استلمها من المخلوع، ويجب أن يُسأل عن المباني والعقارات”، وتابع: ”نحن نريد أن نسألهم من أين لكم بهذا اللباس الطويل؟”.

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وشن دالي هجوماً كاسحاً على الاسلاميين بحسب صحيفة السوداني، وقال: ”إن فسادهم فاق سوء الظن”. وأرجع دالي كراهية الإسلاميين للجمهوررين باعتبار أنهم يزلزلون قواعدهم، وقال: ”يكرهوننا لأننا نزلزل مصالحهم الدنيوية ونحارب دنياهم”.

وأعلن أن الجمهوريين لن يشاركوا في الحكومة أو حتى الانتخابات القادمة، وأضاف: “ليست لدينا عضوية مفتوحة، ولا نريد اشتراكات من عضو، نحن ناس دعوة وحدنا التبليغ.

وذكر أن المنهج الأنسب الرجوع لنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنته وأخلاقه، وقال إنهم يريدون فقط ديمقراطية ومنابر حرة، بيد أنه دعا لتطبيق النظام الاشتراكي بالسودان، ورأى أنه الأنسب للبلاد، منادياً بإحياء التعاونيات والجمعيات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)