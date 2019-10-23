بالصور .. مبادرة صابنها و بننجز “خريف بلا حوادث”

كشف منسق مبادرة خريف بلا حوادث الدكتورة نضال عباس وهي أول من أطلق المبادرة عبر الهواتف الذكيه وبدءا بأعمال صيانة ونظافة ميدان الاعتصام بالقيادة العامة خلال مايو ، وكشفت أن المبادرة تغطي مجالات مختلفة في التعليم والصحة والتصريف والنظافة وأن المبادرة انطلقت في التاسع عشر من مايو الماضي استجابة لنداء أطلقه مهندس سوداني مقيم بالخارج بتبني المهندسين لمبادرة تختص بايجاد حلول علمية وعملية واقتصادية في ذات الوقت بالنظر الى ظروف البلاد.

مبادرة صابنها و بننجز:”خريف بلا حوادث”

تعنى هذه المبادرة بوضع خطط عملية علمية و أقتصادية و حلول عاجلة للإستعداد لفصل الخريف، وكيفية التعامل مع آثاره المدمرة، بطرق علمية و إقتصادية، وذلك من خلال الإستفادة من العقول والخبرات والكفاءات الهندسية السودانية المهولة التي أبعدها النظام البائد عن القيام بأدوارها التنموية والمهنية خلال العقود الماضية.

أهداف المبادرة:

١- مسح المناطق المعرضة لمخاطر السيول، ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع السيول قبل وأثناء وبعد حدوثها.

٢- عمل مسح ميداني لمعاينة شبكات التصريف، وحصر المناطق التي بها مشاكل تصريف.

٣- وضع خطط وتصورات عن كيفية فتح المصارف و ترميمها بأقل تكلفة.

٤- وضع الخطط والدراسات أمام الجهات الحكومية والدولية والخاصة لتتحمل مسؤولياتها في مجابهة فصل الخريف.

٥- تبني حملات توعية عن إصحاح البيئة، وخطورة قفل قنوات التصريف بالأوساخ، نشر التوعية في الأحياء السكنية لتجنب “تعلية” الشوارع بصورة عشوائية مما يتسبب في تشكيل برك ومستنقعات.

٦- مراجعة صلاحية وكفاية أجهزة الإنذار المبكر.

٧- التواصل مع منظمات العمل الطوعي و المبادرات الطوعية العديدة لحشد المجهود الشعبي اللازم لنجاح المشروع.

٨- تنسيق الجهود مع وزارة الصحة لبدء حملات الرش ومكافحة البعوض والأوبئة.

نقترح في المبادرة الخطوات الآتية لتحقيق الأهداف السابقة:

١- تكوين لجان من المهندسين المدنيين ومهندسي التخطيط العمراني و مهندسي البني التحتية و مهندسي المساحة و مهندسي الموارد المائية و كل المهتمين بالأمر لوضع خطط للتعامل مع فصل الخريف والسيول والفيضانات و تنفيذ المشروعات .

٢- وضع التكاليف المبدئية للبدء في تنفيذ خطط المعالجة وبحث كيفية توفير المعينات والآليات اللازمة.

٣- بناء المعابر و فتح المصارف الرئيسية والوسيطة والفرعية.

٤- تنسيق الجهود الحكومية والطوعية للتعامل مع نتائج فصل الخريف.

تم تقسم المبادرة علي النحو التالي:-

1)اللجنة الأستشارية وتستعين بمن تراه مناسبا” و تعتبر اللجنة القائدة للمبادرة.

2)الجنة المالية و الدعم الوجستي.

3)اللجنة الأعلامية و العلاقات عامة.

4)لجنة إصحاح البيئة والنظافة.

5)لجنة تنفيذ المشروع.

6) لجنة الدراسات و التصاميم و الهيدروليك.

7)اللجنة القانونية.

8)لجنة العضوية.

9)الميدان (ينقسم لعدة لجان حسب المناطق).

9)لجنة مهندسي المساحة.

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أهم أعمال المبادرة التي قامت بها:

1) نضافة و صيانة مصارف الأعتصام بالقيادة العامة من 19/5و حتى 2/6حيث قامت بصيانة و نضافة المصارف و يوم 2شهر6عام 2019 عند هطول الأمطار قامت بتوفير الأليات لشفط المياة من قبل غرفة الطوارئ.

2)مصرف الصافية شمبات تم إنجاز العمل علي طول المصرف البالغ طوله ٣٠٠٠متر طولي بإشراف مهندسي المبادرة وفتح المنهولات وفتح العبارات والمصرف الان مهيأ لتصريف المياه.

3)مصارف جنوب الحزام.

هذه المصارف متمثلة في السلمة ،الأزهري، عيد حسين، مايو(مصرف رئيسي ومصارف فرعية) وتم إنجاز المصرف الرئيسي بنسبة ١٠٠٪ و المصارف الفرعية بنسبة ٧٥٪ وما زال العمل جاريا لإتمام باقي الأعمال في المصارف بطول 18 كيلو.

4)عمل غرفة طوارئ للخريف و طرح أرقام التلفون و تقديم المساعدة للمتضررين في مناطق مختلفة.

5 ) العمل مع اللجنة التنسقية لدرء كوارث الخريف زيارة لاكدروا و الجيلي و ود رملي تحت اشراف تجمع المهنين و مجلس الوزراء.

6)العمل مع تنسقية المبادرات و المنظمات الطوعية للسيول و الامطار (ساهمنا في قافلة النيل الأبيض).

8 )زيارة منطقة الجيلي و ود رملي و التعاون مع عدة جهات لتجاوز الكارثة.

9)الأنضمام لتنسقية أغاثة منكوبي السيول و الأمطار.

10)العمل في منطقة الكلاكلة القلعة.

11)العمل في منطقة الحاج يوسف.

12 ) عمل حملة أصحاح بيئة لمنطقة سوق الكلاكلة اللفة.

13 ) عمل حملة أصحاح بيئة لمنطقة سوق أمدرمان.

14 )توفير المهندسين المدنين للتعاون في بناء بعض المنازل المتهدمة في الجيلي.

15 )حملة أصحاح البيئة بالتعاون مع مدرسة ذنون الألكترونية لنضافة سوق اللفة.

16 )العمل في منطقة حي النصر و المايقوما ردميات.

17 )الحارة 25 ردميات.

18)حملة أصحاح البيئة سوق السمك بالسوق المركزي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)