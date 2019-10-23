التاريخ: 23-أكتوبر-2019 فى : أخبار 38 مشاهدة أصدرت محكمة الدويم حكمًا بالإعدام على ضابط برتبة الملازمة أول بالقوات المسلحة بعد ادانته بقتل قائد حامية الدويم، حيث توصلت المحكمة من خلال الجلسات الى ادانة المتهم تحت المادة “130” القتل العمد. وأصدرت المحكمة قرارها بناء على توجيهات المحكمة العليا بمحاكمة النظامي المتهم تحت طائلة القانون الجنائي، عند نظرها في طعن قدمه دفاع المتهم بالحكم على موكله بالإعدام رمياً بالرصاص. Advertisements وأبانت المحكمة خلال تلاوة الحكم أن المتهم لم يستفد من الدفوعات والاستثناءات الواردة في المادة “131”، وفقا للبينات المقدمة التي أكدت توفر القصد الجنائي والركن المادي والمعنوي وعلاقة السببية واضحة ولم تنقطع، وان الموت كان نتيجة راجحة لفعل المتهم. وكانت محكمة عسكرية قد أصدرت حكماً باعدام المتهم بعد اقراره بارتكاب الجريمة، الا أن المحكمة وبحسب المجهر، اعادت الملف ليتم محكامة المتهم محاكمة جنائية، وبعد سماع الحثيثات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالاعدام شنقا على المتهم، في وقت خيرت فيه المحكمة أولياء الدم بالعفو أو الدية أو القصاص وتمسكوا بالاخيرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعدام ملازم أول بالجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.