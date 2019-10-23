الجنيه يشهد أكبر تراجع أمام الدولار خلال (6) أشهر

التاريخ: 23-أكتوبر-2019
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قفز الدولار أمس إلى 77 جنيهاً في ختام تعاملات اليوم وهي المرة الأولى التي يقفز لها لهذا الرقم منذ سقوط النظام السابق في أبريل الماضي. وعزا متعاملون في السوق الموازي في حديث لمصادر، الارتفاع الكبير إلى قلة المعروض من العملات الأجنبية بالأسواق.
أبلغ متعاملون بالسوق الموازي بحسب صحيفة السوداني، أن سعر الدولار افتتح صباح أمس بـ(74) جنيهاً مقارنة بـ(73) جنيهاً أمس قبل أن يرتفع على نحو مفاجئ في نهاية اليوم إلى 77 جنيها.
وقال أحد التجار: “مع حلول ساعات النهار نشطت حركة للطلب بشكل كبير خاصة من قبل بعض الشركات وكبار تجار العملة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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