الكشف بالأسماء عن قائمة حظر جديدة للسفر تشمل قيادات من “الشعبي”

حظر جهاز المخابرات العامة ونيابة الخرطوم شمال، عدداً كبيراً من رموز النظام السابق وقيادات مجلس انقلاب (89) من السفر خارج البلاد.

وقال مصدر، إن جهاز المخابرات العامة أصدر قائمة جديدة الأسبوع المنصرم بحظر سفر عدد كبير من رموز النظام السابق أبرزهم عبد الرحيم محمد حسين وعوض الجاز والحاج عطا المنان وأشقاء الرئيس المعزول. وأضاف المصدر أن وكيل نيابة الخرطوم شمال “أحمد النور الحلا”، قد خاطب إدارة القوائم والسيطرة بوزارة الداخلية لحظر (10) من قيادات مجلس انقلاب (89) وأعضاء الجبهة الإسلامية القومية وهم علي عثمان محمد طه – علي الحاج – إبراهيم السنوسي – فيصل أبو صالح – فيصل مدني مختار – صلاح الدين كرار – سليمان محمد سليمان – إبراهيم نايل إيدام – عوض الجاز.

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وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية خاطبت الجهات المعنية بحظر المذكورين من السفر خارج البلاد، للتحقيق معهم في قضايا فساد وأخرى تتعلق ببلاغات انقلاب (89)، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)