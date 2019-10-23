وجاء يوم شكره في ليلة السبت

تنظم مؤسسة ابن البادية الثقافية، بالتضامن مع أسرة الفنان صلاح بن البادية ليلة السبت القادم، ليلة تابين للفنان الراحل بعنوان “الاثر الباقي” وذلك بمقر المؤسسة بحي كافوري بالخرطوم بحري. Advertisements ووفقا لآخر لحظة، وجهت المؤسسة والاسرة الدعوة لقادة العمل الثقافي بالبلاد وحبي فن الراحل وريديه واتحاد الفنانين واتحاد الشعراء، ورموز الفن والابداع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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