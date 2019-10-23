هوى السودان تغني للوطن

قال قائد مبادرة هوى السودان اهل الفن التي تضم مجموعة من نجوم الغناء والموسيقى محمد حامد جوار، ان المجموعة تعمل على تقديم مجموعة من الاعمال الوطنية الجديدة خلال الايام القادمة، وان بروفات هذه الاعمال في مراحلها الاخيرة. Advertisements وشاركت في البروفات بحسب آخر لحظة، مجموعة مقدرة من اعضاء المبادرة من المطربين والموسيقيين بقيادة الهادي الجبل، وعصام محمد نور، وانصاف فتحي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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