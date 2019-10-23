عودة نسرين لأمسيات الخرطوم

عادت الفنانة نسرين هندي للمشاركة في الامسيات الغنائية حيث من المتوقع ان تحيي أمسية هذا الاسبوع مع الفنان ياسر تمتام بالقرية التراثية في الحديثة الدولية، وذلك ضمن امسيات ليالي الحقيبة والطرب الاصيل التي درجت القرية على استضافتها اسبوعياً. Advertisements يذكر ان نسرين شاركت الاسبوع الماضي في امسية مماثلة بحديقة القرشي، وبحسب آخر لحظة أيضاً شارك في الامسية الفنان الشاب رامي عبده. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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