وكيل المالية السابق يطالب بإطلاق سراح نجله

تنظم أسرة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني السابق عمر فرج الله وقفة احتجاجية في الثالثة من ظهر اليوم أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم، مطالبة بإطلاق سراح ابنها “د. أيمن” الذي اعتقلته السلطات في 8 سبتمبر الماضي، من مقر عمله بمستشفى حاج الصافي ببحري.

ويتقدم الوكيل السابق بنفسه حملة الدفاع عن نجله الطبيب الذي لم يشارك في نشاط سياسي، أو تظاهرة أو فعالية سياسية ذات صلة بالأحداث التي مرت بها البلاد موخراً.

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وقد دفع فرج الله بمذكرة عاجلة بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى الجهات المعنية للإفراج عن نجله بدعوى عدم ثبوت مشاركته في أي أحداث تمس بالوطن، أو مكتسباته أو أمنه. ويشارك في الوقفة الاحتجاجية أهل وذوي وأقارب الطبيب المعتقل، من ولاية الجزيرة والنيل الابيض والخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)