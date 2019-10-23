التاريخ: 23-أكتوبر-2019 فى : حوادث 98 مشاهدة لقى (6) أشخاص مصرعهم في حادث مروري وقع أمس، بمنطقة النيل الأببض الميزان (10) كيلو جنوب كوستي، وذلك إثر تصادم عربة جرار وعربة بوكس. Advertisements وأسفر عن الحادث وفاة (6) أشخاص وإصابة (8) آخرين بإصابات متفاوتة، وقال شهود عيان بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الحادث نتيجة للتجاوز الخاطئ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة (14) شخصاً في حادث بكوستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.