القبض على ضامن المتهمين بتزييف فئة المائتي جنيه

التاريخ: 23-أكتوبر-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة القت سلطات محكمة بحري القبض على ضامن المتهمين بتزييف العملة الجديدة فئة المائتي جنيه وايداعه الحراسة وذلك لتغيبه عدد ثلاث جلسات لم يحضر فيها المتهمين وعجز عن احضارهم وحددت بذلك جلسة اليوم لفتح ملف الدعوى. Advertisements وبحسب التفاصيل الاولية للدعوى ان معلومة توفرت لشرطة التحقيقات الجنائية بان المتهمين ينشطون في تزييف العملة الجديدة ويستغلونها في شراء عملة اجنبية فئة الدولار عليه تم التأكد ومن ثم ضبط المتهمين وتحريز طابعة بجانب عملة مزيفة باحدى المطابع ليتم اخضاعهم للتحريات التي بموجبها وجهت النيابة تهمة تتعلق بالاشتراك في التزييف تحت نص المادة 21/117 لثمانية متهمين واحالت الملف بحسب الدار للمحكمة والتي عقدت ثلاث جلسات تغيب عنها المتهمون بالضمانة وضامنهم ليتم ضبطه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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