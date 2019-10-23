القبض على ضامن المتهمين بتزييف فئة المائتي جنيه

التاريخ: 23-أكتوبر-2019
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القت سلطات محكمة بحري القبض على ضامن المتهمين بتزييف العملة الجديدة فئة المائتي جنيه وايداعه الحراسة وذلك لتغيبه عدد ثلاث جلسات لم يحضر فيها المتهمين وعجز عن احضارهم وحددت بذلك جلسة اليوم لفتح ملف الدعوى.
وبحسب التفاصيل الاولية للدعوى ان معلومة توفرت لشرطة التحقيقات الجنائية بان المتهمين ينشطون في تزييف العملة الجديدة ويستغلونها في شراء عملة اجنبية فئة الدولار عليه تم التأكد ومن ثم ضبط المتهمين وتحريز طابعة بجانب عملة مزيفة باحدى المطابع ليتم اخضاعهم للتحريات التي بموجبها وجهت النيابة تهمة تتعلق بالاشتراك في التزييف تحت نص المادة 21/117 لثمانية متهمين واحالت الملف بحسب الدار للمحكمة والتي عقدت ثلاث جلسات تغيب عنها المتهمون بالضمانة وضامنهم ليتم ضبطه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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