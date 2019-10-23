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(السيادي): انتهى عهد الفساد والظلم

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التاريخ: 23-أكتوبر-2019

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(السيادي): انتهى عهد الفساد والظلم

أعلن المجلس السيادي الانتقالي عن انتهاء الممارسات والمنهجية السابقة في التعامل مع ملف الأراضي، وقال عضو السيادي صديق تاور إن المرحلة الماضية ساد فيها الجشع بالاستيلاء على الأراضي المميزة وحرمان المواطن منها وأضاف (انتهى عهد الفساد والظلم وجاء عهد الإنصاف).

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وأكد تاور خلال مخاطبته بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، جمع من المواطنين في لقاء والي الخرطوم المباشر للنظر في طلباتهم المتعلقة بالأراضي والسكن الشعبي الاقتصادي أن الحصول على الأرض والمأوى من أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأعلن تاور أن أبوابهم وقلوبهم مفتوحة للمواطن في أي زمان وأي مكان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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