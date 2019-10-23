معاقبة شاب بالسجن والجلد لسرقة فتاة

التاريخ: 23-أكتوبر-2019 فى : حوادث 59 مشاهدة أصدر مولانا يوسف خوجلي قاضي محكمة جنايات المدينة بام بدة حكماً قضى بالسجن ثلاثة اشهر في مواجهة شاب متهم بتهمة سرقة فتاة بالشارع العام بام بدة. Advertisements وامرت المحكمة بجلد المدان “40” جلدة والزمت بدفع غرامة الف جنيه في حالة عدم الردفع السجن شهر آخر، وبحسب الدار تسري العقوبات بالتتابع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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