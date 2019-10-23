بسبب أحداث (الأزهري).. النيابة تحبس طلاباً من “الوطني”

قالت أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني، إن النيابة قامت بحبس عدد من منسوبيها أثناء قيامهم بتحريك إجراءات قانونية بعد الاعتداء عليهم في جامعة الأزهري.

وقالت أمانة الإعلام في بيان أمس إن النيابة رفضت التصديق بالضمانات وإن قرار حبسهم صدر من النيابة دون وجود بلاغات مقيدة ضدهم، وطالبت الأمانة باحترام سيادة القانونو والابتعاد من تسييس المؤسسات القضائية.

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وقال البيان بحسب صحيفة آخر لحظة، ليس من حق أي جهة أن تمنعنا من ممارسة نشاطنا السياسي بالجامعات وتوعدت الأمانة بفضح ما أسمته زيف وادعاءات ونفاق الحكومة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)