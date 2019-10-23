التاريخ: 23-أكتوبر-2019
64 مشاهدة
قالت أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني، إن النيابة قامت بحبس عدد من منسوبيها أثناء قيامهم بتحريك إجراءات قانونية بعد الاعتداء عليهم في جامعة الأزهري.
وقالت أمانة الإعلام في بيان أمس إن النيابة رفضت التصديق بالضمانات وإن قرار حبسهم صدر من النيابة دون وجود بلاغات مقيدة ضدهم، وطالبت الأمانة باحترام سيادة القانونو والابتعاد من تسييس المؤسسات القضائية.
وقال البيان بحسب صحيفة آخر لحظة، ليس من حق أي جهة أن تمنعنا من ممارسة نشاطنا السياسي بالجامعات وتوعدت الأمانة بفضح ما أسمته زيف وادعاءات ونفاق الحكومة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب أحداث (الأزهري).. النيابة تحبس طلاباً من “الوطني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.