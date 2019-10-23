المسبار القمرى الصينى "تشانغ أه-4" يستأنف عمله

استأنفت مركبتا الهبوط والتجوال للمسبار القمري الصيني "تشانغ أه-4" العمل في النهار القمري الـ11 على الجانب البعيد من القمر، وذلك بعد فترة "سبات" خلال الليل القمري قارس البرودة.

وقال مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع لمصلحة الدولة للفضاء، إن مركبة الهبوط استيقظت في الساعة 5:11 من صباح اليوم الأربعاء (بتوقيت بكين)، بينما استيقظت المركبة الجوالة يوتو-2 التي تعني باللغة الصينية (الأرنب اليشمي) في الساعة 11:45 من صباح يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أنهما تعملان بشكل طبيعي.

وسافرت المركبة الجوالة حوالي 290 مترًا على القمر للقيام باستكشافات علمية على الأرض العذراء للقمر.

وأطلقت الصين في 8 ديسمبر من العام الماضي 2018، المسبار القمري "تشانغ أه-4"، لتحقق أول هبوط سلس في التاريخ على فوهة فون كارمان في حوض القطب الجنوبي آيتكن على الجانب البعيد للقمر في الثالث من شهر يناير من العام الجاري 2019.