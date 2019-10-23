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أزمة بين محمد صلاح ومدافع الأهلي في المنتخب

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رفض أحمد فتحي ظهير أيمن نادي الأهلي فكرة منح شارة القيادة لمحمد صلاح نجم الإنجليزي حال الانضمام إلى معسكرات منتخب مصر.

وتمسك أحمد فتحي باعتبار أنه كابتن المنتخب رافضًا فكرة منح الشارة لمحمد صلاح بقرار من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

 

فيما يستعد محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول اليوم في مواجهة جينك البلجيكي في الجولة الثالثة من بعدما غاب أمام مانشستر يونايتد في للإصابة.

لن الألماني يورجن كلوب لمدير الفني لليفربول قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة مضيفه جينك البلجيكي غدًأ الأربعاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

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