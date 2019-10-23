مؤتمر للمانحين لدعم الاصلاح الاقتصادي في السودان

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، انها بدأت مباحثات مع الحكومة الانتقالية بشأن رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وشارك وزير المالية والاقتصاد ابراهيم البدوي في اجتماع (أصدقاء السودان) الذي عقد في نيويورك وضم كل من مصر، فرنسا، السعودية،النرويج، الامارات، بريطانيا، الاتحاد الافريقي، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وذكرت الخارجية الامريكية أن الاجتماع ناقش عقد مؤتمر للمانحين مطلع 2020 ، والاتفاق على انشاء صندوق لتقديم المساعدة لبرنامجاصلاح الاقتصاد السوداني.

وقال البدوي أن الخطة الحكومة الاقتصادية تركز على حشد الموارد الداخلية والخارجية لاظهارتغير سريع في الخدمات وحل مشكلة البطالة،والعمل على إصلاحات اقتصادية لخلق أرضية لتنمية طويلة الأجل.

ودعا اصدقاء السودان إلى اعمال مبدأ الشفافية واطلاع الشعب السوداني على اهداف الحكومة التي تسعى لتحقيقها.

Advertisements

وتوصل الاجتماع إلى أهمية التنسيق مع الحكومة وتبادل المعلومات بشأن انواع المساعدات التي تريدها في العام المقبل، وراى أن الآليةالانسب لتقديم الدعم انشاء صندوق متعدد المانحين، ومرعاة وجود شبكة أمان قوية لتخفيف أثر الاصلاحات الاقتصادية على الفقراء.

كما أمن الاجتماع على اهمية انسياب المساعدات الانسانية دون قيود،و اشاروا إلى تصفية متأخرات السودان المستحقة للمؤسسات الدوليةوتخفيف ديونه الخارجية، بجانب الحصول على قروض ميسرة عامل أساسي للنمو الإقتصادي المستدام.

وأشارت الدول المشاركة في الاجتماع، تأثير وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، على قضايا الإستثمار والديون والتمويلومتاخرات الصناديق المالية الدولية.

وأكدت واشنطن أنها بدأت بالفعل المفاوضات مع الخرطوم بشأن الرفع المحتمل لاسم السودان من قائمة الإرهاب.

وستتولى الولايات المتحدة سكرتارية مجموعة اصدقاء السودان وستعمل مع لجنة تنسيق الجهات المانحة في وزارة المالية في الاجتماع المقبلبالخرطوم.