شركة روسية تكشف عن رغبة مصر في شراء 100 عربة قطار لنقل الركاب

أعلن المدير العام لشركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية لصناعة القطارات وعربات السكك الحديدية، كيريل ليبا، أن مصر مهتمة بشراء 100 عربة قطار لنقل الركاب من الدرجة الأولى .

وقال ليبا في مقابلة مع وكالة سبوتنيك عشية قمة روسيا – أفريقيا، التي ستفتتح أعمالها اليوم الأربعاء، إن "مصر يحتمل أن تشتري 100 عربة قطار لنقل الركاب من الدرجة الأولى".

والجدير بالذكر أن مصانع الشركة القابضة "ترانسماش هولدينغ" تقوم بإنتاج القاطرات الكهربائية وقاطرات الديزل، وعربات الشحن وعربات الركاب وكذلك القاطرات والعربات لمترو الأنفاق.

وتنطلق اليوم قمة غير مسبوقة تجمع عددا كبيرا من القادة ورجال الأعمال الأفارقة في منتجع سوتشي بروسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استبقها بقوله إنه من الممكن أن تقدم موسكو المساعدة للدول الأفريقية دون شروط سياسية بعكس ما وصفه بالغرب الاستغلالي، وذلك في تكثيف للمسعى الروسي إلى منافسة الغرب والصين على النفوذ في أفريقيا.