ريفر بليت الأرجنتيني يبلغ نهائي ليبرتادوريس رغم خسارته أمام غريمه بوكا جونيورز

تأهل ريفر بليت حامل اللقب إلى نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم للأندية في أمريكا الجنوبية بفوزه 2-1 في النتيجة الإجمالية الليلة الماضية رغم خسارته 1-صفر أمام غريمه التقليدي بوكا جونيورز في لقاء الإياب.

وفاز ريفر 2-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي على أرضه في وقت سابق هذا الشهر وتراجع للدفاع في أغلب فترات المباراة لكن بوكا لم يهدد تفوق منافسه اللدود إلا في الدقائق الأخيرة.

وحول البديل جان هورتادو ضربة رأس من ليساندرو لوبيز إلى الشباك قبل عشر دقائق على النهاية لكن الفريق صاحب الأرض لم ينجح في تسجيل الهدف الذي كان يحتاجه لمعادلة النتيجة الإجمالية.

وقال إكسيكييل بالاسيوس لاعب وسط ريفر ”كانت معركة ومباراة معقدة للغاية. إنها مباراة قمة ومباريات القمة يجب لعبها مثلما لعبنا، حتى الموت“.

وتأخر انطلاق المباراة، التي جاءت بعد أقل من عام على أحداث العنف التي أفسدت نهائي العام الماضي بين الناديين، لمدة 15 دقيقة بسبب العدد الضخم من الأشرطة البيضاء على أرض الملعب لكن اللقاء مر بسلام.

وتم نقل مباراة الإياب في نهائي العام الماضي إلى إسبانيا بعد أن هاجمت جماهير ريفر حافلة بوكا أثناء اقترابها من استاد مونومنتال ملعب ريفر بليت.

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وفي 2015 استبعد بوكا من البطولة بعد أن هاجمت جماهيره لاعبي ريفر باستخدام رذاذ الفلفل في النفق المؤدي لغرف الملابس بين شوطي مباراتهما في دور الستة عشر.

ويلعب ريفر في النهائي المقرر في سانتياغو في تشيلي يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني ضد فلامنغو أو غريميو.

ويلتقي الناديان البرازيليان في لقاء الإياب في ريو دي جانيرو اليوم الأربعاء بعد تعادلهما ذهابا 1-1 في بورتو أليجري.

وسيظهر مارسيلو جاياردو مدرب ريفر في نهائي كأس ليبرتادوريس للمرة الثالثة في خمس سنوات بينما يخوض النادي الأرجنتيني النهائي للمرة السابعة في المجمل.

وقال جاياردو ”هذا فريق يعرف كيف يقاتل. التأهل لنهائي كأس ليبرتادوريس يتطلب المرور عبر لحظات يتعين عليك فيها مواجهة صعوبات“.