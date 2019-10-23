نقل (٢٦٥) شحنة صادر ماشية خلال ٩ أشهر

الخليج 365 : بلغت إحصائية شحنات صادر الماشية، ٢٦٥ رحلة خلال الـ ٩ أشهر الماضية، وقالت مصادر لـ (السوداني) إن عدد الرحلات جاء متبايناً بحسب حركة الصادر، وكان أقلها في يناير الماضي بواقع ٢١ رحلة، ثم قفزت في فبراير للضعف بـ ٤٠ رحلة، نالها مارس بـ ٣٦ رحلة، وأضافت: بقية الشهور ظلت في أرقام العشرينيات، باستثناء يوليو ٣٤ رحلة، وأشارت المصادر إلى أن حركة نقل الصادرات كانت تمضي بمعدل جيد.

يذكر بأن الاسبوع الماضي شهد توقف حركة الصادر للسعودية ومصر، عقب إعلان الجهات المختصة ظهور حالات مرض في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل. المادة السابقة مدني عباس: نسبة الفقر بالبلاد تعادل “46.5%” من السكان المقالة القادمة عارضة أزياء سودانية ترفض عرض “ملابس داخلية” والإشادات تنهال عليها.!

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