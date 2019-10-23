مدني عباس: نسبة الفقر بالبلاد تعادل “46.5%” من السكان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

هدد مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة، بحسم القطاعات والمؤسسات التي تقف عقبة أمام الحكومة الانتقالية ومشروعاتها لإنهاء معاناة الشعب، وأكد لدى مخاطبته ورشة (دور التعاونيات في تخفيف أعباء المعيشة)، أمس (الأحد)، على الاستمرار في مشروعات إصلاح الاقتصاد والخدمة المدنية، وطالب بضرورة مراجعة الجهاز المركزي للإحصاء خاصة فيما يلي إحصائيات الفقر، وجزم بأن أي إحصاء يناسب مزاج السياسيين ويتجاهل الشعب يعتبر غير مفيد، ودمغ النظام البائد بأنه كان ينشط في مراكمة ثروات الأغنياء خصماً على الفقراء، ما انعكس سلباً على الاقتصاد، وأردف أن الثروات محصورة في أيدي قلة من الشعب، كاشفاً أن نسبة الفقر بالبلاد تعادل (46.5%)، أي ما يقارب نصف السكان، وأقر بوجود تحديات اقتصادية تواجه الحياة المعيشية للمواطن، مؤكداً صعوبة مجابهتها بالنسبة للفرد.

ووصف النظام البائد بأنه حرص على الجبايات وجمع الغنائم ما خلق الاقتصاد الطفيلي، في ظل تجاهل وتعامٍ للحركة التعاونية، وشدد على أهمية تنشيط التعاونيات لجهة أن الحكومة ليست لديها المقدرة على مجابهة الأوضاع التي وصفها بأنها بالغة التعقيد، وانتقد القطاع الخاص في تعظيم دوره على حساب المواطن، مطالباً بضرورة إنشاء التعاونيات.

وزاد أن سياسة التحرير الاقتصادي المشوه نتجت عن ممارسة الدولة لنظام رأسمالي، وتطبيق النمط الليبرالي المتوحش ما نتج عنه ارتفاع الأسعار وخلق تأثيرات مباشرة على المستهلكين.