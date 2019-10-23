تأييد واسع في سلطنة عُمان لبسمة الكيومي بعد هذه التغريدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لاقت تغريدة لمرشحة مجلس الشورى عن ولاية بوشر في سلطنة عُمان بسمة الكيومي، تحدثت فيها عن راتب النواب بالمجلس وما يجب فعله بهذا الراتب من وجهة نظرها تفاعلا واسعا من قبل النشطاء.

“الكيومي” وفي تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) قالت إن عضو مجلس الشورى يحصل شهرياً على مكافأة تعينه على أداء دوره وخدمة مجتمعه، وكشفت عن الطريقة المُثلى لاستثمار هذه المكافأة من وجهة نظرها.وتعهدت المرشحة في حالة فوزها بالانتخابات عن ولاية بوشر، بتخصيص راتبها لتدشين مكتب استقبال للمواطنين يكون مفتوح يوميا بدوام رسمي كامل، فضلا عن تعيين فريق مساعد يتكون على الأقل من باحث ومدير مكتب.

وأوضحت بسمة الكيومي أن تخصيص هذاالمكتب هو حق للمواطن الذي يجب أن يعرف كي يتواصل مع العضو الذي يمثله وأن يكون هناك مقر ثابت يقصده بما لديه من أطروحات وأفكار.

وعن فكرة الفريق المساعد قالت “الكيومي” إنه مهم لأن بعض القضايا في الواقع والإحصائيات كما أن صياغة الحلول تتطلب إحاطة كاملة بخلفيات القضية بما في ذلك التشريعات والقوانين الناظمة لها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان أوائل أكتوبر الجاري جدلا واسعا عقب تداول مقطع مصور أظهر اعتداء عدد من المواطنين على مرشحة مجلس الشورى بولاية بوشر بسمة الكيومي أثناء عقدها لقاء انتخابي.

وأقامت المحامية المعروفة والمرشحة لمجلس الشورى عن ولاية بوشر بسمة الكيومي لقاء انتخابي في منطقة “غلا” إلا أنها تفاجأت بمجموعة من الأفراد يتظاهرون ضدها بأسلوب غير لائق لأنها لا تغطي شعرها.

وتعليقا على هذه الواقعة نشرت “الكيومي” على صفحتها الرسمية بتويتر بيانا جاء فيه أنه “إشارة إلى ما يتداول حول اللقاء الانتخابي في منطقة غلا الذي أقيم مساء الثلاثاء، نود أن نؤكد على أن اللقاء مرخص له من قبل رئيس لجنة لانتخابات في ولاية بوشر وبعلم ومعرفة شيوخ ورشداء منطقة غلا وبعلم مسبق من شرطة عمان السلطانية وبتنسيق مسبق مع عدد من أهالي المنطقة”.

وأكد البيان على أن ما بدر من صراخ وتطاول بالأيدي من قبل فئة محدودة لا يعبر إلا عن مرتكبيه “ولا يمس أهالي منطقة غلا الكرام ولا ينال من إخوتنا في الوطن والدين أيا كان توجههم أو انتمائهم”

واختتم البيان بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من سب وشتم وتعدى باليد أو اللسان وأن أمر هؤاء بات بين يدي جهات الاختصاص التي يقع على عاتقها مسؤولية حفظ الأمن العام وإرساء دولة القانون.

وبسمة مبارك الكيومي هي محامية وكاتبة، قررت الترشح لعضوية مجلس الشورى في سلطنة عمان للفترة التاسعة عن ولاية بوشر.