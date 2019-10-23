مباحثات مغربية أمريكية للتصدي لمحاولات تمدد النفوذ الإيراني بأفريقيا

وذكر بيان مشترك صدر في ختام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب- الولايات المتحدة التي ترأسها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره الأمريكي مايك بومبو، أن الجانبين بحثا ”جهود التعاون الرامية إلى التصدي لمحاولات تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة، بما في ذلك بشمال وغرب أفريقيا“.
وأشار البيان المشترك الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، إلى أن بوريطة وبومبيو اتفقا أيضا على ”مواصلة تعاونهما لتعزيز المصالح المشتركة المرتبطة بالاستقرار الإقليمي، وذحر الجماعات الإرهابية، لاسيما القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيم داعش“.
وتطرق الجانبان أيضا إلى ”الجهود المشتركة المبذولة لمحاربة الإرهاب في إفريقيا، وضمان هزيمة دائمة لـ“داعش“، من خلال تعزيز قدرات المصالح الأمنية في المنطقة، لاسيما عبر أرضية مشتركة للتعاون في المجال الأمني“.
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