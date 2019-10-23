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لاعب سوداني بمنتخب قطر للسلة: الدوحة عاملتني كـ"المرتزقة" وأذلوني

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كشف خالد حامد اللاعب السوداني السابق بمنتخب قطر لكرة السلة، عن الانتهاكات التي تعرض لها على يد تنظيم الحمدين في قطر، مؤكدا أنه لم يكن لديه أي امتيازات، وكان لا يحق له المشاركة في الانتخابات، ويؤدي خدمة عسكرية "مثل المرتزقة"، وكانت الانتصارات التي يحققها تذهب للدولة، دون أي امتيازات.

وأضاف حامد، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أنه كان لاعبًا لكرة السلة في قطر في سن صغيرة ولعب في عدد من الأندية القطرية منهم نادي الريان، وأنه حصل على الجنسية القطرية دون التنازل عن الجنسية السودانية، حيث إن النظام السوادني السابق، كان يسمح بازدواج الجنسية.

وذكر اللاعب السوداني أنه كان يعمل في قطر من أجل "الحصول على لقمة العيش"، وأنه رغم تجنسيه بالجنسية القطرية إلا أنه عندما أصيب "لم يسأل أحد فيه".

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