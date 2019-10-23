وأضاف حامد، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أنه كان لاعبًا لكرة السلة في قطر في سن صغيرة ولعب في عدد من الأندية القطرية منهم نادي الريان، وأنه حصل على الجنسية القطرية دون التنازل عن الجنسية السودانية، حيث إن النظام السوادني السابق، كان يسمح بازدواج الجنسية.
وذكر اللاعب السوداني أنه كان يعمل في قطر من أجل "الحصول على لقمة العيش"، وأنه رغم تجنسيه بالجنسية القطرية إلا أنه عندما أصيب "لم يسأل أحد فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب سوداني بمنتخب قطر للسلة: الدوحة عاملتني كـ"المرتزقة" وأذلوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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