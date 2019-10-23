"ذي أيريشمان".. يفتتح الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي

الفيلم بطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو وجو بيشي الحائزينجميعا على جوائز الأوسكار.
وتدور أحداث الفيلم الذي أنتجته شبكة نتفليكس حول صعود عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية وهي الحكاية التي تمتد لعدة أجيال وتتعرض لإحدى أكثر الجرائم غموضا في التاريخ الأميركي المعاصر.
تنطلق الدورة الجديدة من المهرجان في 20 نوفمبر وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته.
ويقدم المهرجان هذا العام نحو 150 فيلما من 63 دولة تشمل 30فيلما ما بين طويل وقصير في عروضها العالمية والدولية الأولى إضافة إلى 90 فيلما نال المهرجان حقوق عرضها الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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