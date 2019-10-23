مغادرة الأكراد للمنطقة المتفق عليها بين تركيا وأمريكا في سوريا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قوات سوريا الديمقراطية للمنطقة الآمنة في سوريا المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة.

وأضاف بنس، أن المناقشات مع تركيا حول وقف دائم لإطلاق النار في سوريا مستمرة، ويمكن تحقيق ذلك.

ووافقت تركيا، بناء على هدنة توسط فيها مايك بنس، على وقف إطلاق النار في شمال سوريا لمدة خمسة أيام بدأت الخميس 17 أكتوبر / تشرين الأول وانتهت يوم الثلاثاء.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الآمنة في شمال سوريا قد اكتمل.

وأضاف البيان أنه لا توجد حاجة في هذه المرحلة لشن عملية أخرى خارج المنطقة الحالية للعمليات.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أطلق يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية عسكرية تحت "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وتتهم قوات سوريا الديمقراطية الجيش التركي والمليشيات المتحالفة معه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت واشنطن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ الاتفاق على الشريط الحدودي.