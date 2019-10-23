هل فرضت أمريكا عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومة "إس - 400"؟

وأضاف بالمر في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال من السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، هل تقع مسألة شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، ضمن قانون كاتسا، قائلا: "يتم النظر الآن في هذه المشكلة كجزء من العملية (تنفيذ القانون)، ولا أريد أن أستبق الأمور بما يخص أي قرارات تتعلق بعقوبات قانون كاتسا".
هذا وينص قانون (كاتسا)، الذي جرى تبنيه في عام 2017، على فرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وكذلك ضد الدول الثالثة التي تنفذ تعاونا عسكريا تقنيا معهم.
وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي، والتي تسببت بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.
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