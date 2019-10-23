زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إقليم بابوا الإندونيسى

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم بابوا الإندونيسي، وأفاد المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل أن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترا تحت سطح الأرض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

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