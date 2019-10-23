جوجل تكشف عن تطبيق Cameos للمشاهير.. ما حكايته؟

كشفت شركة جوجل رسميا عن تطبيق جديد يحمل اسم Cameos on Google والذى يعتبر تطبيقا خاصا للمشاهير، حيث يتيح هذا التطبيق الفرصة للمشاهير حول العالم للإجابة على الأسئلة المتعلقة بهم والتي يبحث عنها المستخدمون على جوجل.

وبحسب موقع GSM الهندى، فيتيح التطبيق للمشاهير تسجيل فيديو بالصوت والصورة مع إجابة السؤال، وبمجرد تسجيل الإجابة وإرسالها، سيظهر الفيديو الخاص بها للمستخدمين فى بحث جوجل، مما يقضى على الشائعات والمعلومات الخاطئة حول مشاهير فى مجالات الرياضة والفن ومختلف المجالات.

ورغم أن التطبيق متاح على متجر التطبيقات، إلا أنه يعمل حتى الآن بنظام الدعوات الموجهة والتي بالتأكيد تخص المشاهير فقط، ولا يمكن للمستخدمين العاديين الدخول عليه وتسجيل فيديوهات خاصة بحياتهم.

وأشار التقرير إلى أن التطبيق يضم واجهة سهلة مقسمة إلى فئات "الأكثر طلباً من المستخدمين" وقسم خاص لتسجيل مقاطع فيديو موجهة "للمعجبين"، وقسم "المواضيع الشائعة" لمناقشة الأحداث الأكثر أهمية، حيث يمكن تسجيل مقطع فيديو وعرضه مباشرةً على Google.com عندما يقوم الأشخاص بإجراء بحث ذي صلة.