أمريكا تُبلغ أنقرة باكتمال انسحاب الأكراد من المنطقة الآمنة بشمال سوريا

ذكر بيان لوزارة الدفاع التركية فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الآمنة فى شمال سوريا قد اكتمل. وأضاف البيان أنه لا توجد حاجة فى هذه المرحلة لشن عملية أخرى خارج المنطقة الحالية للعمليات. ووافقت تركيا، بناء على هدنة توسط فيها مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، على وقف إطلاق النار فى شمال سوريا لمدة خمسة أيام تنتهى اليوم الثلاثاء.

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