الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني ويتجاوز الرقم القياسي لأواخر عهد البشير

سجل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير عبر ثورة شعبية إنحاز لها الجيش يوم 11 أبريل 2019.

Advertisements

يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 76.00 جنيهاً .

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في أواخر عهد الرئيس المعزول عمر البشير 75 جنيهاً سودانياً بالكاش ونحو 95 جنيهاً بالشيك، وإنخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بعد نجاح ثورة التغيير السودانية لترتفع خلال الشهر الجاري وتتجاوز المستويات السابقة للتعامل النقدي ولكن تساوى سعر الدولار بالشيك والتحويلات المصرفية مع سعره بالكاش حيث كان الفرق كبيراً في الفترة السابقة نسبة لأزمة السيولة النقدية التي توفرت في هذه الأيام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)