التاريخ: 22-أكتوبر-2019
0 مشاهدة
سجل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير عبر ثورة شعبية إنحاز لها الجيش يوم 11 أبريل 2019.
يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 76.00 جنيهاً .
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في أواخر عهد الرئيس المعزول عمر البشير 75 جنيهاً سودانياً بالكاش ونحو 95 جنيهاً بالشيك، وإنخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بعد نجاح ثورة التغيير السودانية لترتفع خلال الشهر الجاري وتتجاوز المستويات السابقة للتعامل النقدي ولكن تساوى سعر الدولار بالشيك والتحويلات المصرفية مع سعره بالكاش حيث كان الفرق كبيراً في الفترة السابقة نسبة لأزمة السيولة النقدية التي توفرت في هذه الأيام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني ويتجاوز الرقم القياسي لأواخر عهد البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.