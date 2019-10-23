السعودية توافق على تدريس المنهج السوداني بالمملكة

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية موافقتها على تدريس المنهج السوداني بالمدارس السودانية بالمملكة، وقد أعلن ذلك سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر خلال لقائه بمكتبه بمقر السفارة السعودية بالخرطوم السفير عصام عوض متولي؛ الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج بحضور الوزير المفوض محمد التركي؛ حيث بحث اللقاء أوضاع الموقوفين السودانيين بسجون المملكة على خلفية أحكام جنائية؛ حيث وعد ابن جعفر بمتابعة الملف مع سلطات المملكة عبر وزارة الخارجية السعودية ومن ثم دراسة إمكانية إبرام اتفاقية إطارية يتم بموجبها إعادة المحكومين السودانيين لقضاء مدة محكومياتهم بالبلاد، فضلا عن السماح للآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج بمتابعة حقوق واستحقاقات عدد من السودانيين العاملين بالمملكة لدى مخدميهم عبر مكتب الآلية بالرياض.

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هذا وقد أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين بحسب سونا – بالجهود الكبيرة التى يبذلها جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج فى تنفيذ البرامج والمشروعات التى تعنى بإدارة شأن الهجرة والاغتراب وعلى رأسها برنامج نقل المعرفة عبر السودانيين بالخارج، مبينا إمكانية تأسيس شراكات في مجالات العمل الخيري والإنساني ممثلا فى برنامج نقل المعرفة ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية ومؤسسة البصر الخيرية للمشاركة فى برنامج القوافل الطبية والأعمال الخيرية التى ينفذها جهاز المغتربين عبر برنامج نقل المعرفة.

إلى ذلك؛ ثمن السفير عصام متولي؛ الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيدا فى الوقت نفسه بالمعاملة الكريمة التى يحظى بها السودانيون بالمملكة العربية السعودية، مبينا أن المملكة العربية السعودية تمثل مركز الثقل الأول للسودانيين بالخارج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)