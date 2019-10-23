الداخلية التونسية: اعتقال 4 أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال 4 أشخاص كانوا بصدد المشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه أوروبا. وذكرت وزارة الداخلية فى بيان أمس الثلاثاء أن دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بمدينة حلق الوادى تمكنت من اعتقال 4 أشخاص، وبالتحرى معهم اعترفوا انهم كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر التجارية الراسية بالميناء التجارى بنية اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه أوروبا. وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.

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