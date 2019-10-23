أتلتيكو مدريد x

18:55 باير ليفركوزن شاختار دونيتسك x

18:55 دينامو زغرب كلوب بروج x

21:00 باريس سان جيرمان يوفنتوس x

21:00 لوكوموتيف موسكو Advertisements مانشستر سيتي x

21:00 أتلانتا توتنهام هوتسبير x

21:00 سرفينا زفيزدا أوليمبياكوس x

21:00 بايرن ميونيخ جالطة سراي x

21:00 ريـال مدريد

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كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: لا حاجة لاستئناف العملية العسكرية فى سوريا بعد انتهاء الهدنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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