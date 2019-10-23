استقالة الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطائرات في شركة "بوينغ"

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ" استقالة الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطائرات كيفين ماك أليستر، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من تداعيات أزمة وقف تشغيل الطائرات طراز "بوينغ 737 ماكس" وتعثر خطط إنتاج العديد من الطرز الأخرى.

وذكرت الشركة أن "رئيس قطاع الخدمات العالمية ستان ديل سيحل محل ماك أليستر، الذي أصبح أكبر مسؤول في بوينغ يتخلى عن منصبه منذ حادثي تحطم طائرتين من طراز (بوينغ 737 ماكس) في أكتوبر(تشرين الأول) ومارس(أذار) الماضيين، مما دفع سلطات السلامة الجوية في العالم إلى وقف تشغيل طائرات هذا الطراز".

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى رحيل ماك أليستر، وهذا ثاني أكبر تغيير في الإدارة العليا لشركة بوينغ خلال الشهر الحالي بعد سحب وظيفة رئيس مجلس الإدارة من الرئيس التنفيذي دينيس مويلينبورغ في 11 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري.

وأدت هذه الأنباء إلى ارتفاع سعر سهم بوينغ في تعاملات ظهيرة اليوم في بورصة نيويورك بنسبة 2.3% إلى 338.79 دولاراً.