مصر للطيران تؤخر إقلاع طائراتها من القاهرة بسبب الأمطار

وقالت الشركة في بيان إنّها اتّخذت هذا القرار ”نظراً لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة مساء اليوم على القاهرة نتج عنها تكدّس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخّي الحذر وبطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة“.
وأضاف البيان أنه ”مراعاة من مصر للطيران وحرصاً على عملائها الكرام فقد تقرر تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة مساء اليوم لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على متن هذه الرحلات حفاظا علي التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة“.
بدورها قررت شركة ميناء القاهرة الجوى غلق صالة وصول الرحلات الداخلية في المطار ”بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة داخل الصالة، وانخفاض الصالة عن الأرض بعدة أمتار“، بحسب ما ذكرت صحيفة ”اليوم السابع“.
واضافت الصحيفة أنه تم ”تحويل ثلاث رحلات داخلية“ إلى صالة أخرى بالمطار .
وأدت الامطار الشديدة التي هطلت خصوصاً على مناطق شرق القاهرة إلى تكدس المياه في العديد من الشوارع الرئيسية ومن بينها نفق على الطريق الرئيسية المؤدية الى مطار القاهرة ما تسبّب في غلقه، بحسب شهود.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع للعديد من الشوارع الغارقة في المياه، خصوصاً في منطقتي مصر الجديدة والتجمّع الخامس.
ونادراً ما تسقط الأمطار في القاهرة التي لا يوجد في شوارعها نظام لصرف مياه المطر.
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