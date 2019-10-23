واشنطن: فرار العشرات من أخطر مقاتلي "داعش" خلال الهجوم التركي شمال سوريا

قال جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، اليوم الثلاثاء، إن العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" فروا منذ أن بدأت تركيا عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا.

وردا على سؤال للسيناتور الديمقراطي، كريس كونز، خلال جلسة للكونغرس، عما إذا كان يعرف عدد مقاتلي "داعش" الذين فروا، أوضح جيفري: "أقول العشرات (منهم) في هذه المرحلة".

وكانت معلومات صادرة من جهات عدة قد أكدت فرار المئات من مقاتلي وعائلات "داعش" الذين كانت "قوات سوريا الديمقراطية" تحتجزهم.

ويوم الخميس 17 أكتوبر، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق عملية "نبع السلام" مؤقتا، وإنشاء "منطقة آمنة" في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل الأكراد غالبيتها، من "المنطقة الآمنة" في ظرف 120 ساعة.

كما توصلت تركيا وروسيا، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، إلى مذكرة تفاهم تنص على انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية مع أسلحتها من المنطقة حتى عمق 30 كيلومترا خلال مدة 150 ساعة، تبدأ الساعة 12.00 ظهر الأربعاء، إضافة إلى خروجها من تل رفعت ومنبج.

جدير بالذكر أن الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري" (التابع لأنقرة)، أطلق في 9 أكتوبر عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر "ي ب ك / بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.