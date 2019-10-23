البرلمان التشيكي يصادق على قرار ضد مقاطعة إسرائيل

وصوت إلى جانب القرار، الثلاثاء، 120 نائبا في البرلمان مقابل 20 صوتا ضد القرار.
ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمصادقة البرلمان التشيكي على هذا القرار.
وكتب كاتس في تغريدة على "تويتر": "أرحب بتبني هذا القرار المهم من قبل مجلس النواب التشيكي، والذي يدين شتى أشكال معاداة السامية. وأود أن أشكر أصدقاءنا في التشيك على هذه الخطوة التي تعكس الصداقة الحقيقية بين بلدينا".
ودعا كاتس البرلمانات الأخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة.
يذكر أن إسرائيل واجهت حملات عديدة لمقاطعتها، بما في ذلك من قبل أوروبيين، بسبب السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
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