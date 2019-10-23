وسائل إعلام: غانتس سيجري مشاورات مع الأحزاب العربية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، يعتزم إجراء مشاورات حول تشكيل حكومة جديدة مع مختلف القوى السياسية، بما فيها الأحزاب العربية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقربين من غانتس، اليوم الثلاثاء، أنه "سيوجه الدعوة للجميع، وسيتفاوض مع الجميع، بما في ذلك الأحزاب التي لن تجلس معنا في الحكومة، من ضمنها الأحزاب العربية".

ومن المتوقع أن يلتقي غانتس بزعماء جميع الكتل البرلمانية. وحسب الخطة، من المقرر أن يجري مشاورات مع "الليكود" أولا، ثم "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، وكتلة "العمل – غيشر" بقيادة عمير بيريتس.

ونشر بيني غانتس مقطع فيديو صباح اليوم، قال فيه: "نتوجه للعمل الآن. ونحن متفائلون دائما، وهذا أسلوب حياة".

ويأتي ذلك بعد أن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بعجزه عن تشكيل الحكومة. وأكد مكتب الرئيس الإسرائيلي أنه سيتم تكليف زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس بتشكيل الحكومة.