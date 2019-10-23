المفوضية الأوروبية: كرواتيا استوفت الشروط اللازمة للانضمام إلى "شنغن"

وذكرت المفوضية في بيان، أن "كرواتيا استوفت جميع شروط شنغن، وذلك في إطار عملية انضمامها إلى المنطقة، التي بدأت في 2016"، لكنها أكدت على ضرورة مواصلة زغرب العمل على استيفاء جميع قواعد "شنغن"، خصوصا تلك المتعلقة بمراقبة الحدود الخارجية.
في السياق نفسه، هنأت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، كرواتيا على استيفائها الشروط اللازمة من أجل الاندماج في منطقة "شنغن".
وقالت دير لاين: "هدفنا المشترك يجب أن يكون تقوية منطقة شنغن"، حسبما نقل عنها البيان.
من جانبه، أفاد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، بأن "منطقة شنغن تعد من أهم النجاحات في الاندماج الأوروبي".
وأوضح أفراموبولوس أن "كرواتيا استوفت الشروط اللازمة ويجب علينا تدوين ذلك".
يذكر أن كرواتيا أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي عام 2013، وتنتظر الانضمام إلى اتفاقية "شنغن" التي تلغي الحدود بين الدول الأعضاء، والتي تم توقيعها في 1985، وبدأ تنفيذها في 1995.
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