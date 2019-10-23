المريخ يسقط أمام الوادي نيالا والأمطار توقف مباراة كادوقلي

الخليج 365 :

سقط المريخ في فخ الخسارة بهدفٍ دون مقابل أمام حي الوادي نيالا في المباراة التي جرت مساء اليوم”الثلاثاء” في بطولة الدوري الممتاز لحساب المرحلة السادسة من المنافسة.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب أتير توماس في الدقيقة الـ”72″.

ورفع الوادي نيالا رصيده إلى”11″ نقطة، أمّا المريخ الخرطوم فتوقّف في محطة الـ”7″ نقاط.

وفي كادوقلي، أوقفت الأمطار مباراة هلال كادوقلي وضيفه أهلي عطبرة من دون أهداف، وتقرّر إكمال اللقاء غدًا”الأربعاء.