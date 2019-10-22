"عبد القادر بن صالح" يعلن توفر مستلزمات الذهاب الى الانتخابات الرئاسية الجزائرية

صرح عبد القادر بن صالح، الرئيس الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، أن مستلزمات الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، متوفرة لكل الناخبين.

وقال الرئيس الجزائري في رسالة، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، إن "الجزائر اليوم أمام امتحان عسير، ولكن الحلول ممكنة بما توفر من مستلزمات الذهاب إلى انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر، بعد أن تحقق الجزء الأكبر من مطالب الشعب، التي عبر عنها في حراكه السلمي الحضاري".

وقال الرئيس الجزائري إنه يتعهد "بالتصدي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي أو باختلاق الإرباك والتعطيل بنوايا وخلفيات مشبوهة لا تنطلي على فطنة ووعي الشعب".

ودعا عبد القادر بن صالح، الجزائريين إلى التوجه بقوة وكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، وبناء مؤسساته في دولة جديدة قادرة على كسب التحديات الراهنة داخليا وفي محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.

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وذكر الرئيس الجزائري في رسالته أنه لا مصلحة للشعب في إطالة عمر الأوضاع الحالية، مشددا على أن للإعلام الوطني بكل تفرعاته مساهمة قوية في التأثير على إنجاح المسار الانتخابي.

الرئيس عبد القادر بن صالح

هو دبلوماسي وسياسي جزائري، والرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019، وفِي 9 أبريل 2019 أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور، بعد أن أعلن رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

وولد عبد القادر بن صالح في يوم 24 نوفمبر 1941 بفلاوسن بولاية تلمسان، بينما تشير مصادر جزائرية أخرى أنه من مواليد 17 مايو 1942 بالقرب من سطيف، ويؤكد هو نفسه أنه ولد في الجزائر من أبوين جزائريين.