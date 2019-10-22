بالفيديو:تدريس شخصية الفنانة مونيكا لطلاب المدارس ضمن منهج التاريخ وتهنئة منها للشعب السوداني (بالمدنية)

افتخرت الفنانة قبطية المعروفة مونيكا روبرت بتجربتها الغنائية موضحة بانها ستكون ضمن الشخصيات الفنية التي سيتم وضعها وتدريسها للتلامذ في المنهج المدرس ضمن مقررات التاريخ حيث قالت :(أنا حيختوني في التاريخ بعدين في كتاب التاريخ اول فنانة قبطية .اول فنانة مكس تمام حيختوني في التاريخ حيدرسو للشفع ).

وكانت مونيكا قد أشادت بامكانياتها الصوتية التي وصفتها بالقوية رافضة بان تكون قد حققت شهرتها بجمالها فقط حيث قالت:(انا من الاصوات القوية لكن الناس مابتقدر تعترف بيها) مضيفةبان هناك عدد من المتخصصين في مجال الغناء شهدوا لها بقدراتها الصوتية حيث قالت:( في ناس كتار واساتذة كبار اعترفوا انا من الاصوات القوية ).

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وخلال حديثها في برنامج (عشرة ونسة) على مواقع التواصل الاجتماعي حيت وهنأت الفناة مونيكا الشعب السوداني بالثورة التي اسقطت النظام بالبائد وتحقيق حلمه في الحكومة المدنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)