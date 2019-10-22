مجلس الوزراء يُوجِّه بترشيد الإنفاق الحكومي

وجَّه قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، بترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشاريع التنموية والخدمية، ونادى خلال اجتماعه برئاسة وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، بضرورة ضبط وترشيد الدعم السلعي بما يضمن وصوله لمستحقيه.

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وبحث القطاع بحسب وكالة السودان للأنباء، رؤية القطاع للسياسات الخاصة بالدولة، ووقف على القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالدعم السلعي والصحة والمياه، فضلاً عن السياسات الخارجية للدولة، إضافة لسياسات الإصلاح المؤسسي الخاص بكل وزارة علاوة على قضايا سياسات التمويل للمشاريع والبرامج الحكومية.

وأمن القطاع على أهمية اتباع سياسات خارجية متوازنة، من أجل توسيع وجذب الشراكات والاستثمارات الذكية بما يحقق مصالح البلاد. وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على إصلاح الخدمة المدنية، وإعادة هيكلتها بصورة تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل بما يسهم في تحقيق التنمية بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)