بالفيديو : الفنانة “مونيكا” تكشف عن ترشيحها لرئاسة الجمهورية و تعرضها لمحاولة إغتيال وتقول “حيختوني في كتاب التاريخ”

استضاف لاعب المريخ “محمد مصطفى البرنس” الفنانة “مونيكا” في برنامجه الشهير “عشرة ونسة” الذي يستضيف فيه نجوم المجتمع السوداني .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تحدثت الفنانة عن العقبات التي واجهتها في مسيرتها الفنية وعن كمية الصعوبات والانتقادات التي واجهتها حتي تصبح بهذة النجومية , حيث اعتبر البعض انها كان من الافضل لها ان تواصل في مجال الاعلانات وتترك الفن , لكن ردت وقالت ان مثل هذة الكلامات تاتي فقط من اعداء النجاح .

واضافت “مونيكا” تصريحا قوياً حيث قالت : (انا حيختوني في التاريخ .. بعدين في كتاب التاريخ ك أول فنانة قبطية ..أول فنانة ميكس .. حيختوني في التاريخ وحيدرسو للشفع).

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وحين سؤالها عن تعرضها لمحاولة قتل قالت الفنانة : ( هي ما محاولة قتل هي بس مغارز من المجال , حاولو يعملو لي مشاكل كبيرة شديد , وبرضو كنت سايقة العربية في ناس سكوني وحاولو يفتحو العربية بس انا تصرفتا وعرفتا اشغل مخي ) .

وصرحت “مونيكا” انها كانت مرشحة لرئاسة الجمهورية وان اشخاص كثيرين طلبو منها الترشح حيث قالت : ( ناس كتار قالو لي اترشحي لكن ما ممكن ارشح نفسي انا والبابا تبعي) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)