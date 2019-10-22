استضاف لاعب المريخ “محمد مصطفى البرنس” الفنانة “مونيكا” في برنامجه الشهير “عشرة ونسة” الذي يستضيف فيه نجوم المجتمع السوداني .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تحدثت الفنانة عن العقبات التي واجهتها في مسيرتها الفنية وعن كمية الصعوبات والانتقادات التي واجهتها حتي تصبح بهذة النجومية , حيث اعتبر البعض انها كان من الافضل لها ان تواصل في مجال الاعلانات وتترك الفن , لكن ردت وقالت ان مثل هذة الكلامات تاتي فقط من اعداء النجاح .
واضافت “مونيكا” تصريحا قوياً حيث قالت : (انا حيختوني في التاريخ .. بعدين في كتاب التاريخ ك أول فنانة قبطية ..أول فنانة ميكس .. حيختوني في التاريخ وحيدرسو للشفع).
وحين سؤالها عن تعرضها لمحاولة قتل قالت الفنانة : ( هي ما محاولة قتل هي بس مغارز من المجال , حاولو يعملو لي مشاكل كبيرة شديد , وبرضو كنت سايقة العربية في ناس سكوني وحاولو يفتحو العربية بس انا تصرفتا وعرفتا اشغل مخي ) .
وصرحت “مونيكا” انها كانت مرشحة لرئاسة الجمهورية وان اشخاص كثيرين طلبو منها الترشح حيث قالت : ( ناس كتار قالو لي اترشحي لكن ما ممكن ارشح نفسي انا والبابا تبعي) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الفنانة “مونيكا” تكشف عن ترشيحها لرئاسة الجمهورية و تعرضها لمحاولة إغتيال وتقول “حيختوني في كتاب التاريخ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.