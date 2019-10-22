قيادي بالاتحادي: اتفاق جوبا سيقود لتشكيل حكومة جديدة

التاريخ: 22-أكتوبر-2019
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أكد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، يس عمر حمزة، يوم الثلاثاء، أن الاتفاق السياسي الذي وقعته الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في جوبا، يمهد للتوصل إلى سلام نهائي وتشكيل حكومة جديدة ستكون الحركات جزءاً منها .
وقال حمزة بحسب الشروق – إن الاتفاق ستكون له انعكاسات وتأثيرات إيجابية على الأوضاع في السودان. وأضاف في تصريح صحفي أن الاتفاق يؤكد حرص الطرفين على اتخاذ خطوات شجاعة وحاسمة تصب في مصلحة الاستقرار بالبلاد، وامتدح جهود رئيس وفد الحكومة في التوصل إلى هذا الاتفاق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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