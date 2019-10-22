لجنة الوساطة تعلق مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات لمدة شهر

أعلنت لجنة وساطة دولة جنوب السودان بمفاوضات السلام المتعلقة بالجارة الشمالية، الثلاثاء، تعليق الجولة الأولى للمفاوضات لمدة شهر، لمنح الأطراف وقتا للمشاورات.

وانطلقت قبل أسبوعين بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، مباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالبلد الأخير، من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وقالت اللجنة في بيان يحمل توقيع رئيسها توت قلواك، بحسب الأناضول ، إن الأطراف السودانية استطاعت خلال جولة المباحثات الأولى التي انطلقت قبل أسبوعين بجوبا، أن توقع على عدد من الوثائق المهمة”.

وأضافت أن من بين الوثائق الموقعة؛ “إعلان وقف العدائيات، والإعلان السياسي مع الجبهة الثورية (سودانية)، بجانب توقيعها على اتفاق مع مجموعة الحركة الشعبية (سودانية/ مسلحة) بقيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت ملفات التفاوض والقضايا السياسية والإنسانية”.

وتابع أن لجنة الوساطة “تعلن للعالم أن تحقيق السلام في السودان أصبح ممكنا لانهاء الحرب الطويلة، وبذلك تعلن رفع الجولة الأولى للمفاوضات إلى 21 نوفمبر المقبل، وذلك لإعطاء الوقت الكافي للأطراف لتقوم باجراء مشاوراتها اللازمة”.

من جانبه، أعلن المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، في بيان الثلاثاء، اتفاق الحكومة والحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، على تعليق التفاوض إلى موعد لاحق تحدده الوساطة.

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وسلمت الحركة خلال جلسة عقدت اليوم بمقر المفاوضات في جوبا، ردها على الوثيقة التي قدمها وفد الحكومة، بشأن خارطة طريق التفاوض حول الملفات والقضايا الجوهرية محل التفاوض.

وصباح الثلاثاء، عقد وفدا الحكومة والحركة الشعبية/ شمال، جلسة مباحثات، بحضور رئيس لجنة الوساطة، مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية، توت قلواك.

وترأس الجلسة من جانب الحكومة السودانية، عضو المجلس السيادي، شمس الدين كباشي، ومن جانب الحركة الشعبية/ شمال، أمينها العام، عمار آمون دلدلوم.

والجمعة، وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية/ قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، على وثيقة تحدد أجندة التفاوض التي تم تقسيمها إلى 3 محاور تتمثل في القضايا السياسية، والمسائل الإنسانية، والترتيبات الأمنية.

كما نصت وثيقة الاتفاق، التي اطلعت الأناضول على نسخة منها، على تسليم الطرفين بضرورة الاتفاق على إعلان مبادئ كخارطة طريق للعملية التفاوضية.

وفي وقت سابق، تقدم سلفاكير بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)