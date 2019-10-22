الفاو : مهمتنا هي القضاء على الجوع في السودان

دعت نائبة الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالسودان (الفاو) فيرونيكا كواتورلا في كلمتها بالإحتفال باليوم العالمي للغذاء أن يكون هذا اليوم دافعاً للقضاء على الجوع في العالم.

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وقالت إن منظمة الاغذية رائدة في هذا المجال واستطاعت أن تصل للعديد من الناس وفقاً لمجهوداتها في العالم سيما السودان، معتبرة إياه حالة إستثنائية بالمنطقة، فقد إرتفعت فيه الأسعار عالياً بحسب قولها مما إنعكس سلباً على الناحية التغذوية للاشخاص، وابانت ان المنظمة تجتهد للحد من الجوع، مشيرة الى أن الاحتفال (يذكرنا أن أفعالنا هي مستقبلنا) مؤكدة أن مكافحة الجوع تتطلب العمل من كل شخص للقضاء على الجوع، ونوهت الى أن الأمن الغذائي يعني نوع الغذاء الذي نتناوله، واضافت: (نعمل في المنظمة مع حكومة السودان لتحسين طرق التغذية عن طريق رفع التوعية للجمهور، كما توجد العديد من المناطق التي تحتاج الى العمل بهذه التوعية، مؤكدة ان المنظمة تزود الأطفال بالأطعمة الجيدة النوعية كما تزود بعض المناطق بالخضروات، داعية الى تكاتف الجميع والعمل سويا،ً واضافت: (لن يكون العمل سهلاً دون شراكات من الجميع) ونادت فيرونيكا بالرجوع الى الحالة الطبيعية عن طريق التغذية السليمة والعلمية، وقالت: (يمكننا الاستفادة من مصائد الاسماك وغيرها).

ونادت المسؤولة الأممية بحسب ما أوردته إدارة الاعلام بالمنظمة (الفاو) بتكوين افكار جيدة فيما يلي الممارسات الزراعية، مشيرة الى اهمية دور وسائل الاعلام والقطاع الخاص في عمليات التوعية والتثقيف ونشر الوعي على نطاق واسع فيما يلي معايير السلامه والصحة الغذائية، وتابعت: (يجب علينا التحرك بسرعة.. على الأفراد أن يفكروا في طريقة تناولهم للطعام، وان يعودو اللأطباق الموسمية) معلنة إلتزام منظمة (الفاو) بالقضاء على الجوع في العالم، مشيرة الى أهمية دعم صغار المزارعين والمنتجين لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وأعربت عن أملها أن تكتسب هذه الاحتفالية أهميتها وتكون خطوة للقضاء على الجوع، وأردفت قائلة: (هذا هو جوهر الاجتماع وهذه هي مهمتنا في منظمة (الفاو) القضاء على الجوع).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)